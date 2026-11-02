Il vento sferza la provincia di Ragusa: alberi abbattuti, antenne e pali pericolanti

Raffiche di vento e una serie di interventi dei Vigili del fuoco in diversi comuni della provincia di Ragusa. Il maltempo sta creando disagi soprattutto alla viabilità e alla sicurezza delle strade, con alberi divelti, antenne e cartelloni pubblicitari messi a dura prova dalla forza del vento.
Le squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate in diversi punti del territorio provinciale per mettere in sicurezza le situazioni più critiche e rimuovere gli ostacoli che rappresentano un potenziale pericolo per automobilisti e residenti.
Particolarmente delicata la situazione a Vittoria, lungo la strada regionale 32, dove un palo Enel in cemento, già vetusto, è stato divelto. Un episodio che ha richiesto l’intervento dei soccorritori per le necessarie operazioni di messa in sicurezza.
Disagi anche ad Acate, lungo la strada provinciale 2, dove un albero è finito sulla sede stradale, creando una situazione di pericolo per i veicoli in transito.
A Donnalucata, frazione di Scicli, la forza delle raffiche ha divelto una tettoia: anche qui sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.
Le raffiche stanno inoltre sollecitando antenne e strutture pubblicitarie, rendendo necessari ulteriori interventi di verifica e messa in sicurezza.
La situazione resta sotto osservazione, mentre prosegue il lavoro dei Vigili del fuoco per fronteggiare le conseguenze del vento. Si raccomanda prudenza negli spostamenti, soprattutto lungo le strade alberate e nei tratti in cui sono presenti pali, insegne e strutture esposte alle raffiche.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.