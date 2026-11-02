Carta Dedicata a te, dal 4 novembre 500 euro a 14mila famiglie iblee: come funziona

Mercoledì 4 novembre arriva la ricarica. Oltre un milione di famiglie in Italia riceveranno 500 euro sulla Carta Dedicata a te, la carta per la spesa riservata ai nuclei che non godono di altri sostegni al reddito. In provincia di Ragusa i beneficiari sono 14.062, per una prima tranche che vale oltre 7 milioni di euro. A confermare la data è stato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5.
Il ministro ha definito la carta «una scelta di trasparenza che mette in condizione le famiglie di avere circa un mese di spesa gratuito», ricordando che dalla sua istituzione, con la prima legge di bilancio del governo Meloni, la misura ha messo a disposizione oltre 2 miliardi e 700 milioni di euro. Ai 500 euro si aggiunge lo sconto del 15% concordato con la grande distribuzione sugli acquisti fatti con la carta.
Due accrediti, mille euro in sei mesi
La novità di quest’anno è il raddoppio. Chi ha già la carta e conserva i requisiti riceverà l’accredito automatico di 500 euro il 4 novembre e un secondo accredito della stessa cifra ad aprile. «Quest’anno siamo riusciti a ottenere un intervento in finanziaria che ci ha permesso di dare 1.000 euro in 6 mesi alle famiglie beneficiarie», ha spiegato Lollobrigida.
Chi invece entra per la prima volta nella misura riceverà una comunicazione, dovrà ritirare la carta all’ufficio postale e attivarla con un primo acquisto entro la metà di dicembre: la scadenza indicata per l’attivazione è il 16 dicembre, dopo la quale la carta decade.
Chi la riceve e cosa si compra
Non serve presentare domanda. I beneficiari sono individuati da Inps e Comuni in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare: servono almeno tre componenti, un Isee sotto i 15mila euro e nessun altro sostegno al reddito in corso. Con la carta si acquistano beni alimentari di prima necessità, prodotti freschi e freschissimi, latticini e altri prodotti delle filiere nazionali.
I numeri nel Ragusano
Nella ripartizione stabilita dal decreto, che assegna le carte comune per comune pesando popolazione e reddito, in provincia il primato non spetta al capoluogo: Vittoria conta 3.871 carte, contro le 2.232 di Ragusa e le 2.064 di Modica. Seguono Comiso (1.545), Scicli (1.134), Pozzallo (805), Ispica (696), Acate (591), Santa Croce Camerina (516), Chiaramonte Gulfi (369), Giarratana (128) e Monterosso Almo (111). In tutta la Sicilia le carte sono 189.889.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.