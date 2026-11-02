Carta Dedicata a te, dal 4 novembre 500 euro a 14mila famiglie iblee: come funziona

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Mercoledì 4 novembre arriva la ricarica. Oltre un milione di famiglie in Italia riceveranno 500 euro sulla Carta Dedicata a te, la carta per la spesa riservata ai nuclei che non godono di altri sostegni al reddito. In provincia di Ragusa i beneficiari sono 14.062, per una prima tranche che vale oltre 7 milioni di euro. A confermare la data è stato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5.

Il ministro ha definito la carta «una scelta di trasparenza che mette in condizione le famiglie di avere circa un mese di spesa gratuito», ricordando che dalla sua istituzione, con la prima legge di bilancio del governo Meloni, la misura ha messo a disposizione oltre 2 miliardi e 700 milioni di euro. Ai 500 euro si aggiunge lo sconto del 15% concordato con la grande distribuzione sugli acquisti fatti con la carta.

Due accrediti, mille euro in sei mesi

La novità di quest’anno è il raddoppio. Chi ha già la carta e conserva i requisiti riceverà l’accredito automatico di 500 euro il 4 novembre e un secondo accredito della stessa cifra ad aprile. «Quest’anno siamo riusciti a ottenere un intervento in finanziaria che ci ha permesso di dare 1.000 euro in 6 mesi alle famiglie beneficiarie», ha spiegato Lollobrigida.

Chi invece entra per la prima volta nella misura riceverà una comunicazione, dovrà ritirare la carta all’ufficio postale e attivarla con un primo acquisto entro la metà di dicembre: la scadenza indicata per l’attivazione è il 16 dicembre, dopo la quale la carta decade.

Chi la riceve e cosa si compra

Non serve presentare domanda. I beneficiari sono individuati da Inps e Comuni in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare: servono almeno tre componenti, un Isee sotto i 15mila euro e nessun altro sostegno al reddito in corso. Con la carta si acquistano beni alimentari di prima necessità, prodotti freschi e freschissimi, latticini e altri prodotti delle filiere nazionali.

I numeri nel Ragusano

Nella ripartizione stabilita dal decreto, che assegna le carte comune per comune pesando popolazione e reddito, in provincia il primato non spetta al capoluogo: Vittoria conta 3.871 carte, contro le 2.232 di Ragusa e le 2.064 di Modica. Seguono Comiso (1.545), Scicli (1.134), Pozzallo (805), Ispica (696), Acate (591), Santa Croce Camerina (516), Chiaramonte Gulfi (369), Giarratana (128) e Monterosso Almo (111). In tutta la Sicilia le carte sono 189.889.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it