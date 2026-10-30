Scicli ricorda Rosa Balistreri: sabato il recital «La mia casa è un’isola»

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Rosa Balistreri, la “regina” della musica folk siciliana, sarà ricordata domenica 1 novembre a Scicli con “La mia casa è un’isola”, evento organizzato da Mondadori Bookstore con la collaborazione dell’associazione culturale Armonia Iblea e il sostegno dei club service della città e di alcune realtà di volontariato e di promozione sociale. Appuntamento alle 19 nel salone dell’ex convento del Carmine, in piazza Busacca.

Nell’occasione Scicli celebra Rosa Balistreri alla vigilia dei cento anni dalla nascita, avvenuta a Licata nel 1927. Nella cittadina iblea del sud-est siciliano è arrivata nel 1955 e vi è rimasta fino al 1961, facendo diversi lavori per vivere, dalla barista all’aiuto idraulico, prima della sua parentesi fiorentina prima e palermitana dopo, che ne hanno sancito il successo.

La vita e la musica di Rosa Balistreri saranno oggetto di un recital con gli attori Carmela Buffa Galleo, Miko Magistro e Carmelo Trovato, con i musicisti, i maestri Bruno Cartia e Claudio Migliore, Alfio Maglia e Antonio Maglia.

Di lei, nata povera e divenuta famosa, si conoscono i canti di protesta tra morte, fame e miseria. È stata proprio Rosa Balistreri a dare voce, fra dolore e speranza, agli zolfatari, ai contadini, agli emigranti e ai carcerati, diventando un’icona in Sicilia e nel mondo. Quello di sabato sarà un evento di pregio, di quei pochi eventi che raccontano, fanno sognare e fanno sperare in un momento in cui ce n’è bisogno.

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