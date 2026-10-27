A Modica venerdì la “Tosca” di Puccini va in scena al Teatro Garibaldi

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Amore, gelosia e potere nella Roma papalina: dopo l’apertura sinfonica, la stagione musicale del Teatro Garibaldi di Modica passa al melodramma con uno dei titoli più amati di Giacomo Puccini. Venerdì 30 ottobre, alle 21, va in scena “Tosca”, affidata all’Orchestra Filarmonica e al Coro in residence del teatro, con la direzione del maestro Stefano Romani e la regia di Antonio De Lucia.

Il cast riunisce France Dariz nel ruolo di Tosca, Alberto Profeta in quello di Cavaradossi e Francesco Verna nei panni del barone Scarpia, con Graziano D’Urso (il sagrestano), Riccardo Palazzo (Spoletta), Daniele Bartolini (Sciarrone e Angelotti) e Okan Sipahioğlu (il carceriere). Il coro è diretto da Graziella Alessi; in scena anche il Coro Voci Bianche dell’Accademia del Musical Gli Armonici.

Scritta da Puccini su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, dal dramma di Victorien Sardou, “Tosca” debuttò al Teatro Costanzi di Roma nel 1900. Al centro la cantante Floria Tosca, innamorata del pittore Mario Cavaradossi, e la persecuzione del capo della polizia Scarpia, fino all’epilogo tragico, con arie entrate nella memoria collettiva come “Recondita armonia”, “Vissi d’arte” ed “E lucevan le stelle”.

L’appuntamento arriva dopo il concerto inaugurale “Sogni e passioni” del cartellone “InTeatroMusica” 2026-2027, con l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania diretta da Mārtiņš Ozoliņš, che ha portato in platea anche oltre cento studenti delle scuole modicane, invitati gratuitamente. La presidente della Fondazione Teatro Garibaldi, Maria Monisteri, e il sovrintendente Tonino Cannata parlano di «un’opera di grande valore artistico» e di una proposta musicale che punta sulla qualità degli interpreti.

I biglietti sono in vendita al botteghino del teatro e online su ciaotickets.com. Informazioni sul sito fondazioneteatrogaribaldi.it o al numero 0932 946991.

© Riproduzione riservata