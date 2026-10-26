Ail Ragusa festeggia vent'anni con un convegno il 6 e 7 novembre al Relais Antica Badia: ricerca, dati epidemiologici, assistenza ai pazienti.
Premio Vittoria Insigne alla memoria di Aldo Raffaele: la sua band torna sul palco
26 Ott 2026 12:44
Un concerto della sua “band” per ricordare gli anni d’oro della musica a Vittoria.
Vittoria ha ricordato Aldo Raffaele, musicista recentemente scomparso, che con la sua musica e numerose iniziative culturali ha animato la vita della città nella seconda metà del secolo scorso e agli inizi del nuovo millennio.
Ad Aldo Raffaele è stato consegnato – alla memoria – il Premio Vittoria Insigne. La cerimonia non si è svolta, come di consueto, nei luoghi istituzionali (Sala degli Specchi di Palazzo Iacono o sala delle Capriate all’ex convento dei Minori), bensì al teatro comunale.
La serata è stata infatti accompagnata da un concerto-omaggio ad Aldo Raffaele, guidato dai figli, Cassandra e Carmiliano. I musicisti che hanno calcato i palcoscenici con Aldo Raffaele si sono ritrovati insieme a lui per rendergli omaggio nel modo a lui più usuale: la musica.
Gli anni 70-80-90 segnarono a Vittoria un periodo di grande vivacità culturale, anche e soprattutto nel campo musicale e per la presenza di un vivace mondo giovanile. Aldo Raffaele interpretò le istanze culturali e, al contempo, anche l’effervescenza e le novità dei giovani.
© Riproduzione riservata