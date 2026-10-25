Il Barocco del Sud Est tra Unesco, realtà aumentata e turismo: convegno a Modica

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Chiese, palazzi, piazze e centri storici che compongono un unico grande racconto di pietra. Il Barocco del Sud Est siciliano non è soltanto memoria del passato, ma può diventare una risorsa per il futuro: turismo qualificato e spalmato sull’intero anno, economie locali più forti, nuove opportunità di lavoro per i giovani. Se ne parlerà venerdì 6 novembre, alle 16, nella sala eventi dell’hotel Modica Inn Centro, nel convegno “Il Barocco Siciliano del Sud-Est: patrimonio dell’Umanità e Prospettive Future”.

L’incontro è organizzato da Teleradio Regione nell’ambito del bando “Il Barocco del Sud-Est Siciliano: un viaggio tra Arte e Storia della Regione Sicilia”, promosso con il sostegno dell’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e della Soprintendenza di Ragusa. L’idea di fondo è che la tutela non sia un freno allo sviluppo, ma la condizione per una crescita equilibrata e rispettosa dell’autenticità dei luoghi.

Ad aprire i lavori sarà Lucia Trigilia, docente di Storia dell’Architettura all’Università di Catania e direttrice scientifica del Centro internazionale di studi sul Barocco, che ha redatto il dossier per l’inserimento delle otto città tardo barocche del Val di Noto nella lista del patrimonio mondiale. Francesco Pignataro, presidente della Steve Jobs Academy e coordinatore regionale degli Its Academy, parlerà invece di digitalizzazione 3D, realtà aumentata, intelligenza artificiale e musei 4.0, strumenti che possono rendere il patrimonio più accessibile anche nei piccoli musei con poche risorse.

Marco Platania, docente di Economia del Turismo all’Università di Catania, analizzerà il Sud Est come destinazione culturale integrata, a partire dall’esperienza della Dmo Enjoy Barocco. Sulla governance interverrà Paolo Patanè, direttore del Distretto turistico del Sud Est e dell’ente gestore del sito Unesco, con uno sguardo al 2027, anno del venticinquesimo anniversario del riconoscimento. Sul tavolo anche le sfide dei cambiamenti climatici, delle trasformazioni urbane e della pressione turistica.

Durante il convegno, moderato dalla giornalista Valentina Sciacca dopo i saluti istituzionali, sarà proiettato un estratto del documentario “Luci e Ombre del Barocco”, prodotto da Video Regione nell’ambito dello stesso progetto. Il documentario andrà in onda il 28 ottobre alle 21.15 su Video Regione, canale 14, e in streaming su vrsicilia.it.

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