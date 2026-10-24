Vittoria, l’ex primario Francesco Iemolo racconta in un libro l’ultima fase della vita

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Sarà presentato il prossimo 31 ottobre, alle 17,30, nella sala delle Capriate Gianni Molè di Vittoria, il libro “Oltre il confine” di Francesco Iemolo. Il volume (Armando editore) è l’opera dell’ex primario del reparto di Neurologia e della Stroke Unit dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Iemolo analizza le dinamiche biologiche, psicologiche ed emotive dell’invecchiamento, che conducono verso il naturale decorso della vita, cioè il processo del morire. Non si tratta di un mero trattato scientifico: l’analisi lucida dell’uomo di scienza si intreccia con le testimonianze e analizza i vari processi e le emozioni che accompagnano l’ultima fase della vita dell’uomo, comprese le “cure palliative” e, con esse, tutto ciò che attiene alle dinamiche del processo di cura.

A presentare il libro, dialogando con l’autore, saranno Cettina Boccadifuoco e Nuccio Randazzo.

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