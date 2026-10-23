Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: Primo anniversario della scomparsa di Francesca Diquattro
23 Ott 2026 10:44
1° anniversario
Francesca Diquattro in Distefano
La ricordano con immenso affetto il marito Pino, i figli Patrizia ed Emanuele, il genero Daniele, la nuora Sara, il nipote Matteo, i cugini, i nipoti, gli amici e i parenti tutti.
Una Santa messa in suffragio sarà celebrata lunedì 26 ottobre 2026, alle ore 18, nella parrocchia Maria Ausiliatrice (Salesiani).
Ragusa, 23 ottobre 2026
Onoranze funebri Tidona Giuseppe, via Carducci 60, Ragusa
© Riproduzione riservata