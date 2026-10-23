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Necrologi: Primo anniversario della scomparsa di Francesca Diquattro

Necrologi: Primo anniversario della scomparsa di Francesca Diquattro

23 Ott 2026 10:44
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1° anniversario

Francesca Diquattro in Distefano

La ricordano con immenso affetto il marito Pino, i figli Patrizia ed Emanuele, il genero Daniele, la nuora Sara, il nipote Matteo, i cugini, i nipoti, gli amici e i parenti tutti.

Una Santa messa in suffragio sarà celebrata lunedì 26 ottobre 2026, alle ore 18, nella parrocchia Maria Ausiliatrice (Salesiani).

Ragusa, 23 ottobre 2026

Onoranze funebri Tidona Giuseppe, via Carducci 60, Ragusa

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