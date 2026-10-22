Necrologi: È scomparso Giuseppe Campo

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È venuto a mancare ieri all’affetto dei suoi cari Giuseppe Campo, di 82 anni. Ne danno il triste annuncio la moglie Gina, i figli Enzo e Tiziana, il genero Pino, la nuora Loredana, i nipoti Andrea, Tommaso e Sofia, le sorelle Giovanna e Lina, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.

La camera ardente è allestita nella cappella della chiesa di San Pio X, a Ragusa. I funerali saranno celebrati domani, venerdì 23 ottobre, alle 16 nella chiesa di San Pio X.

La famiglia ringrazia quanti parteciperanno al rito funebre. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.

Onoranze funebri Spata, via Archimede 152, Ragusa.

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