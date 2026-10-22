Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: È scomparso Giuseppe Campo
22 Ott 2026 10:58
È venuto a mancare ieri all’affetto dei suoi cari Giuseppe Campo, di 82 anni. Ne danno il triste annuncio la moglie Gina, i figli Enzo e Tiziana, il genero Pino, la nuora Loredana, i nipoti Andrea, Tommaso e Sofia, le sorelle Giovanna e Lina, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.
La camera ardente è allestita nella cappella della chiesa di San Pio X, a Ragusa. I funerali saranno celebrati domani, venerdì 23 ottobre, alle 16 nella chiesa di San Pio X.
La famiglia ringrazia quanti parteciperanno al rito funebre. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.
Onoranze funebri Spata, via Archimede 152, Ragusa.
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