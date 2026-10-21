Necrologi: È scomparso Don Salvatore Dinatale

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È tornato alla Casa del Padre don Salvatore Dinatale. Ne danno il triste annuncio la cognata Emanuela, i nipoti Carmelo con Maria e Giuseppe con Carmela, i pronipoti e i parenti tutti.

La camera ardente è allestita presso il Centro Pastorale della Cattedrale, in piazza San Giovanni 39, dalle 14:30 alle 21:00 di oggi, 21 ottobre 2026, e dalle 8:00 alle 11:30 di domani, 22 ottobre. Dalle 11:45 la salma sarà esposta all’altare della Cattedrale.

I funerali si svolgeranno giovedì 22 ottobre 2026 alle 15:30 nella Cattedrale di San Giovanni Battista, a Ragusa.

La famiglia ringrazia anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera e chiede: non fiori ma opere di bene.

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