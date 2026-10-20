Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: E’ deceduto Enzo Ini
20 Ott 2026 10:02
Si è spento improvvisamente questa mattina, 20 ottobre 2026, alle ore 6:40, all’età di 68 anni, Vincenzo Ina, fu Stefano, conosciuto anche come l’attore “Enzo King”.
La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalla famiglia.
A darne il triste annuncio sono la moglie, i figli Stefano e Clarissa, il genero Guglielmo, la nuora Letizia, i nipoti Cesare, Vincenzo e Nicolò, il fratello, le sorelle, i cognati, gli zii, i nipoti, gli amici e tutti i parenti.
I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 21 ottobre, alle ore 15:00, nella chiesa di Santa Caterina da Siena a Scicli.
La famiglia ringrazia anticipatamente quanti prenderanno parte alla cerimonia funebre e si uniranno al dolore per la sua scomparsa.
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