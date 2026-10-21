Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: È scomparsa Carmela Mugnieco
21 Ott 2026 13:24
Oggi, serenamente all’età di 104 anni, è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari la signora
Carmela Mugnieco
ved. Giunta Rosario
Ne danno il triste annuncio le figlie Grazia e Lina, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.
I funerali saranno celebrati giovedì 22 ottobre alle ore 15:00 nella chiesa del Sacro Cuore.
…Resterai sempre nei nostri cuori…
Si ringraziano quanti vorranno partecipare al rito funebre.
Modica, 21 ottobre 2026
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