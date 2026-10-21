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Necrologi: È scomparsa Carmela Mugnieco

Necrologi: È scomparsa Carmela Mugnieco

21 Ott 2026 13:24
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Oggi, serenamente all’età di 104 anni, è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari la signora

Carmela Mugnieco
ved. Giunta Rosario

Ne danno il triste annuncio le figlie Grazia e Lina, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati giovedì 22 ottobre alle ore 15:00 nella chiesa del Sacro Cuore.

…Resterai sempre nei nostri cuori…

Si ringraziano quanti vorranno partecipare al rito funebre.

Modica, 21 ottobre 2026

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