Necrologi: È venuto a mancare Giuseppe Moltisanti

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Serenamente, munito dei conforti religiosi, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giuseppe Moltisanti, di 89 anni.

Ne danno il triste annuncio i figli Giovanna con Paolo e Angelo con Lidia, le sorelle Lina e Maria, i nipoti e tutti i parenti.

I funerali saranno celebrati martedì 20 ottobre 2026, alle ore 11.00, nella chiesa parrocchiale di San Pio X a Ragusa.

La camera ardente è allestita nella cappella della parrocchia di San Pio X.

La famiglia ringrazia quanti parteciperanno al rito funebre e si uniranno nel ricordo e nella preghiera per il caro Giuseppe.

Le eventuali offerte saranno devolute in beneficenza.

La famiglia dispensa dalle visite.

Ragusa, 19 ottobre 2026

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