Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: È venuto a mancare Giuseppe Moltisanti
19 Ott 2026 19:06
Serenamente, munito dei conforti religiosi, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giuseppe Moltisanti, di 89 anni.
Ne danno il triste annuncio i figli Giovanna con Paolo e Angelo con Lidia, le sorelle Lina e Maria, i nipoti e tutti i parenti.
I funerali saranno celebrati martedì 20 ottobre 2026, alle ore 11.00, nella chiesa parrocchiale di San Pio X a Ragusa.
La camera ardente è allestita nella cappella della parrocchia di San Pio X.
La famiglia ringrazia quanti parteciperanno al rito funebre e si uniranno nel ricordo e nella preghiera per il caro Giuseppe.
Le eventuali offerte saranno devolute in beneficenza.
La famiglia dispensa dalle visite.
Ragusa, 19 ottobre 2026
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