Necrologi: è venuta a mancare Emanuela Distefano

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

È venuta a mancare Emanuela Distefano, aveva 60 anni

È venuta a mancare Emanuela Distefano, aveva 60 anni

Serenamente, munita dei conforti religiosi, è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Emanuela Distefano, in Firrincieli, di 60 anni.

Ne danno il triste annuncio il marito Angelo, i figli Gianni e Martina con Stefano, le sorelle Franca con Carmelo e Pina con Gianni, i cognati Gianna e Pippo, i nipoti e tutti i parenti.

I funerali si svolgeranno domenica 18 ottobre 2026, nella chiesa Maria Santissima Nunziata a Ragusa. Il corteo funebre muoverà alle ore 11.45 dall’abitazione della defunta, in via F. Ingrassia 7.

La famiglia ringrazia quanti parteciperanno al rito funebre e si uniranno con affetto al dolore per la perdita della cara Emanuela.

Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

La famiglia dispensa dalle visite.

Ragusa, 17 ottobre 2026.

© Riproduzione riservata