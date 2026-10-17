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Necrologi: è venuta a mancare Emanuela Distefano
17 Ott 2026 12:37
È venuta a mancare Emanuela Distefano, aveva 60 anni
È venuta a mancare Emanuela Distefano, aveva 60 anni
Serenamente, munita dei conforti religiosi, è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Emanuela Distefano, in Firrincieli, di 60 anni.
Ne danno il triste annuncio il marito Angelo, i figli Gianni e Martina con Stefano, le sorelle Franca con Carmelo e Pina con Gianni, i cognati Gianna e Pippo, i nipoti e tutti i parenti.
I funerali si svolgeranno domenica 18 ottobre 2026, nella chiesa Maria Santissima Nunziata a Ragusa. Il corteo funebre muoverà alle ore 11.45 dall’abitazione della defunta, in via F. Ingrassia 7.
La famiglia ringrazia quanti parteciperanno al rito funebre e si uniranno con affetto al dolore per la perdita della cara Emanuela.
Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.
La famiglia dispensa dalle visite.
Ragusa, 17 ottobre 2026.
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