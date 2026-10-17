Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: E’ deceduto Francesco Sparacino
17 Ott 2026 09:15
È venuto a mancare Francesco Sparacino, aveva 85 anni
Serenamente, munito dei conforti religiosi, si è spento Francesco Sparacino, di 85 anni, ex impiegato delle Ferrovie dello Stato.
Ne danno il triste annuncio la moglie Tina, i figli Gianni, Daniele e Adriana, la nuora Denise, i nipoti Giovanni, Ennio e Francesco, i fratelli Armando e Alfredo, i cognati, i nipoti e tutti i parenti.
I funerali si svolgeranno sabato 17 ottobre 2026, alle ore 15.45, nella chiesa di San Giuseppe Artigiano a Ragusa. Il corteo funebre muoverà dall’abitazione dell’estinto, in via Solunto 5.
La famiglia ringrazia quanti parteciperanno al rito funebre e si uniranno al dolore per la perdita del caro Francesco.
Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.
La famiglia dispensa dalle visite.
Ragusa, 16 ottobre 2026.
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