Necrologi: E’ deceduto Francesco Sparacino

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È venuto a mancare Francesco Sparacino, aveva 85 anni

Serenamente, munito dei conforti religiosi, si è spento Francesco Sparacino, di 85 anni, ex impiegato delle Ferrovie dello Stato.

Ne danno il triste annuncio la moglie Tina, i figli Gianni, Daniele e Adriana, la nuora Denise, i nipoti Giovanni, Ennio e Francesco, i fratelli Armando e Alfredo, i cognati, i nipoti e tutti i parenti.

I funerali si svolgeranno sabato 17 ottobre 2026, alle ore 15.45, nella chiesa di San Giuseppe Artigiano a Ragusa. Il corteo funebre muoverà dall’abitazione dell’estinto, in via Solunto 5.

La famiglia ringrazia quanti parteciperanno al rito funebre e si uniranno al dolore per la perdita del caro Francesco.

Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

La famiglia dispensa dalle visite.

Ragusa, 16 ottobre 2026.

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