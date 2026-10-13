È venuta a mancare Linda Capodicasa in Lauretta, di 79 anni

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Ieri, circondata dall’affetto dei propri cari, è venuta a mancare la signora Linda Capodicasa in Lauretta, di anni 79.

Ne danno il triste annuncio il marito Angelo, i figli Simona, Giovanni e Lorenzo, la nuora Caterina, i nipoti Alessia, Salvo, Francesca, Maria, Anna e Nicole, la cognata Lina e tutti i parenti.

Il corteo funebre muoverà mercoledì 14 ottobre 2026, alle ore 15:00, dall’abitazione dell’estinta, in contrada Cava Renna n. 18.

I funerali saranno celebrati alle ore 15:30 presso la chiesa di Sant’Isidoro Agricola, in contrada Tribastone, a Ragusa.

Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

La famiglia ringrazia quanti parteciperanno con affetto al rito funebre.

Si dispensa dalle visite.

Ragusa, 13 ottobre 2026.

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