Ictus, adesso cambia tutto: Modica e Ragusa collegate con i neurologi di Vittoria

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Un collegamento diretto tra gli ospedali di Modica e Ragusa e la Neurologia dell’ospedale Guzzardi di Vittoria per garantire, anche a distanza, una valutazione specialistica nei casi di sospetto ictus ischemico. È questo l’obiettivo del progetto Telestroke Unit, che in questi giorni è entrato in una fase importante con le prove tecniche del sistema.

I test, eseguiti ieri, hanno consentito di verificare il corretto funzionamento del collegamento tra i tre presidi ospedalieri, in vista della futura attivazione operativa del servizio. Il sistema è pensato soprattutto per le fasce orarie nelle quali nei Pronto Soccorso di Modica e Ragusa non è prevista la presenza fisica di un neurologo.

In caso di arrivo di un paziente con una sospetta ischemia cerebrale, i medici presenti in ospedale potranno quindi entrare in collegamento con lo specialista della Neurologia di Vittoria. Attraverso la tecnologia sarà possibile valutare il paziente in tempo reale, esaminare gli accertamenti diagnostici effettuati e ricevere il supporto dello specialista nelle decisioni relative al percorso terapeutico.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la gestione dell’ictus ischemico, una patologia nella quale il fattore tempo assume un’importanza decisiva. La possibilità di ottenere rapidamente una valutazione neurologica può contribuire ad abbreviare i tempi del percorso diagnostico e a valutare tempestivamente l’eventuale indicazione a trattamenti come la trombolisi.

Il Telestroke punta inoltre a ridurre il ricorso a trasferimenti che, in assenza di una valutazione neurologica immediata, potrebbero essere presi in considerazione già nelle prime fasi della gestione del paziente. La consulenza a distanza consente infatti di effettuare una prima valutazione specialistica direttamente nel presidio in cui il paziente si trova, supportando i sanitari nella definizione del percorso più appropriato.

Le prove rappresentano però una fase preparatoria: il prossimo obiettivo è arrivare alla piena operatività del servizio, definendo tutti gli aspetti necessari affinché il collegamento possa essere utilizzato concretamente nell’assistenza ai pazienti.

A dare notizia delle prove effettuate e dell’avanzamento del progetto è l’onorevole Ignazio Abbate, che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalla Neurologia del Guzzardi di Vittoria e dalla Direzione strategica dell’Asp di Ragusa, ribadendo al contempo la necessità di continuare a potenziare gli organici dei neurologi negli ospedali del territorio.

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