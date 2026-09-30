Venerdì 6 novembre alle 11 in piazza Igea l'Asp di Ragusa presenta la campagna antinfluenzale 2026-2027: al termine si potrà vaccinarsi.
Necrologi: E’ deceduto Emanuele Campo
30 Set 2026 18:30
Oggi, serenamente munito dei conforti religiosi, si è spento il signor
Emanuele Campo
di anni 90
Ne danno il triste annuncio i figli Giovanni e Giuseppe, le nuore Laura e Maria Concetta, i nipoti Anastasia con Giuseppe, Emanuele con Carla Nicoletta, Dario e il pronipote Tommaso, ed i parenti tutti.
Il corteo muoverà domani, 1° ottobre, alle ore 15:00, dall’abitazione dell’estinto in via dei Mirti, 1.
I funerali avranno luogo nella Chiesa San Pietro Apostolo.
Si ringraziano tutti coloro che con affetto assisteranno al rito funebre.
Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.
Si dispensa dalle visite.
Ragusa, 30 settembre 2026.
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