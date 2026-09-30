Necrologi: E’ deceduto Emanuele Campo

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Oggi, serenamente munito dei conforti religiosi, si è spento il signor

Emanuele Campo

di anni 90

Ne danno il triste annuncio i figli Giovanni e Giuseppe, le nuore Laura e Maria Concetta, i nipoti Anastasia con Giuseppe, Emanuele con Carla Nicoletta, Dario e il pronipote Tommaso, ed i parenti tutti.

Il corteo muoverà domani, 1° ottobre, alle ore 15:00, dall’abitazione dell’estinto in via dei Mirti, 1.

I funerali avranno luogo nella Chiesa San Pietro Apostolo.

Si ringraziano tutti coloro che con affetto assisteranno al rito funebre.

Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

Si dispensa dalle visite.

Ragusa, 30 settembre 2026.

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