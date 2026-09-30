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Necrologi: E’ deceduta Concettina Zocco

Necrologi: E’ deceduta Concettina Zocco

30 Set 2026 18:28
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Oggi, serenamente, munita dei conforti religiosi, è venuta a mancare all’affetto dei propri cari la Signora

Concettina Zocco
Ved. TrombadorE, di anni 82

Ne danno il triste annuncio i figli Piero e Claudia, la nuora Carmela, le nipoti Chiara, Anna ed Elena, i parenti e gli amici tutti.

Il corteo in auto muoverà domani, giovedì 1° ottobre 2026, alle ore 15:30, dalla casa della cara Estinta in via Ettore Majorana, 22, Isolato 4, Scala A.

I funerali avranno luogo nella Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe Artigiano.

Si ringraziano anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

Si dispensa dalle visite.

Ragusa, 30 settembre 2026.

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