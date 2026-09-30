Venerdì 6 novembre alle 11 in piazza Igea l'Asp di Ragusa presenta la campagna antinfluenzale 2026-2027: al termine si potrà vaccinarsi.
Necrologi: E’ deceduta Concettina Zocco
30 Set 2026 18:28
Oggi, serenamente, munita dei conforti religiosi, è venuta a mancare all’affetto dei propri cari la Signora
Concettina Zocco
Ved. TrombadorE, di anni 82
Ne danno il triste annuncio i figli Piero e Claudia, la nuora Carmela, le nipoti Chiara, Anna ed Elena, i parenti e gli amici tutti.
Il corteo in auto muoverà domani, giovedì 1° ottobre 2026, alle ore 15:30, dalla casa della cara Estinta in via Ettore Majorana, 22, Isolato 4, Scala A.
I funerali avranno luogo nella Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe Artigiano.
Si ringraziano anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.
Si dispensa dalle visite.
Ragusa, 30 settembre 2026.
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