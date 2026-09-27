A Scicli arrivano le “nuvole di materia irrequieta” di Simone Geraci

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Quaranta opere, tutte recenti, alcune realizzate appositamente per gli spazi seicenteschi della Galleria Quam. E un nuovo ciclo di lavori nel quale le nuvole diventano materia, atmosfera, geometria e persino inquietudine.

Si inaugura sabato 3 ottobre alle 18, alla Galleria Quam di Scicli, “Nubila”, la personale di Simone Geraci curata da Francesco Piazza. Una mostra che porta in città il nuovo lavoro dell’artista palermitano, da anni legato alla galleria sciclitana, e che segna un altro passaggio importante nella sua ricerca.

“Nubila”, parola latina che indica la nuvola, è il titolo scelto per alcune delle opere più significative del nuovo ciclo. Ma quelle di Geraci non sono semplicemente nuvole da osservare. Sono forme che cambiano continuamente percezione, immerse in atmosfere rarefatte, talvolta luminose e altre volte più dense, quasi dannose.

La materia si trasforma, le nuvole vengono attraversate dalla geometria e da tonalità forti, capaci di modificarne completamente la percezione. Un elemento apparentemente leggero diventa così qualcosa di più complesso, intimo e anche inquieto.

Accanto a “Nubila” tornano alcuni dei temi attraverso i quali Geraci si è fatto conoscere, con opere su tela e su carta dedicate alla figura. In particolare, le figure femminili riemergono in una dimensione più intima, con una leggerezza rinnovata e tonalità che accentuano la componente femminile della sua ricerca.

È proprio questo continuo equilibrio tra qualcosa che sembra familiare e qualcosa che invece sfugge a una definizione precisa a caratterizzare il lavoro dell’artista.

Francesco Piazza, nel catalogo della mostra, parla di una “sensazione singolare” generata dalle opere di Geraci. Le figure femminili, osserva il curatore, hanno la frontalità e la compostezza del ritratto classico, ma non raccontano una biografia precisa. Allo stesso modo i paesaggi sembrano richiamare la natura, senza però offrire allo spettatore una topografia precisa nella quale poterli collocare.

È una pittura che suggerisce più che raccontare. Evoca luoghi, volti e atmosfere senza consegnarli completamente allo spettatore, lasciando aperta la possibilità di una lettura personale.

E in questo nuovo percorso le nuvole sembrano diventare uno strumento particolarmente efficace per questa ricerca: sono riconoscibili e insieme mutevoli, leggere e minacciose, concrete e impossibili da afferrare.

La mostra di Scicli arriva inoltre in un momento importante per la crescita artistica di Simone Geraci, che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza anche sul panorama e sul mercato nazionale.

Per la Galleria Quam si tratta di una nuova tappa di un programma dedicato all’artista palermitano, iniziato con l’esposizione a Malta nella scorsa primavera e destinato a proseguire a fine novembre con la partecipazione da protagonista a Roma Arte In Nuvola.

Prima, però, ci sono le sale della Galleria Quam di Scicli, dove le opere di Geraci incontreranno ancora una volta gli spazi storici della galleria.

L’opening di “Simone Geraci_Nubila”, a cura di Francesco Piazza, è in programma sabato 3 ottobre alle 18.

La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 7 novembre 2026. In galleria sarà inoltre possibile richiedere il libretto della mostra realizzato per l’occasione.

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