Un trasferimento sanitario urgente da Comiso a Milano, organizzato per consentire a un paziente ricoverato in Rianimazione a Modica di tornare nella struttura dove era stato sottoposto a un intervento di cardiochirurgia. È quanto avvenuto nella giornata di ieri, 15 settembre, con un volo dell’Aeronautica Militare disposto dalla Prefettura di Ragusa. Il paziente, già operato […]
Scicli, i “pizzini” in siciliano diventano da collezione: all’Antica Farmacia Cartia un regalo per ogni visitatore
20 Set 2026 11:18
E’ la nona edizione di un evento particolarmente apprezzato. Il tema della giornata nazionale, quest’anno, è Memorabilia – Piccoli Musei Grandi Meraviglie, vale a dire quello che tra gli eventi e le specificità di ogni piccolo museo è degno di restare nella memoria. “I Piccoli Musei, infatti, allo stesso tempo sono in grado di mostrare grandi meraviglie e di far provare ogni volta, come modello di visita, lo stupore. In occasione della giornata nazionale ciascun museo accoglierà i frequentatori con le proprie Memorabilia, confezionando un dono caratteristico – spiegano i responsabili di Tanit Scicli che gestiscono il sito appartenente alla famiglia Cartia con il figlio Guglielmo particolarmente attento ai temi culturali e sociali – omaggerà tutti i visitatori di alcune cartoline speciali tematiche stampate per l’occasione, un progetto ideato dalla vicepresidentessa Valentina Pensiero e reso graficamente dalla segretaria Roberta Ficili e dalla consigliera Paola Magro. I pizzini dei clienti, scritti in siciliano, la lingua identitaria, diventano meraviglia da collezione”. I visitatori riceveranno il dono recandosi al piccolo museo ammirandone la bellezza guidati dai componenti dell’associazione. Il sito culturale è tra i più affascinanti e visitati della cittadina iblea e della provincia di Ragusa. Apertura mattina e pomeriggio.
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