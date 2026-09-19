Necrologi: E’ deceduta Cecilia Saglibene

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E’ venuta a mancare serenamente, all’età di 79 anni, Cecilia Saglibene, vedova Ottaviano.

A darne il triste annuncio sono i figli Giuseppe e Franca, il genero Paolo, la nuora Rita, i nipoti Martina con Andrea, Nicoletta, Cecilia, Federica con Max, Benedetta, Maria Candida e Carola, i pronipoti Francesco, Leonardo, Paolo e Nicolino, i fratelli, la sorella, i cognati e tutti i parenti.

Il corteo funebre muoverà lunedì 21 settembre alle ore 10.30 dalla casa dell’estinta, in via Feliciano Rossitto 12, lotto 56, scala B, a Ragusa. I funerali saranno celebrati nella chiesa di San Pio X.

Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza. La famiglia ringrazia quanti prenderanno parte al rito funebre e dispensa dalle visite.

Ragusa, 19 settembre 2026.

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