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Necrologi: È scomparsa Rosaria Gangi

Necrologi: È scomparsa Rosaria Gangi

06 Nov 2026 14:39
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«Ed io penso che sia tutto come la primavera che sboccia, rifiorisce, profuma, dopo il freddo e il gelo dell’inverno.»

All’età di 100 anni, è tornata tra le braccia del Signore

Rosaria Gangi
vedova Raddante

Ne danno il triste annuncio i figli, il genero, la nuora, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

La camera ardente è allestita presso il Salone del Pellegrino adiacente alla Basilica Santuario Madonna delle Grazie venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00, sabato dalle ore 09:00.

I funerali avranno luogo sabato 7 novembre alle ore 11:30 nella Basilica Santuario Madonna delle Grazie.

Si ringraziano tutti coloro che vorranno partecipare per l’ultimo saluto.

Modica, 6 novembre 2026

Onoranze funebri San Martino

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