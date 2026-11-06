Dopo la chiusura del presidio di Modica Alta, una nuova segnalazione su Modica Sorda: struttura aperta ma nessuno. L’Asp verificherà lunedì.
Necrologi: È scomparsa Rosaria Gangi
06 Nov 2026 14:39
«Ed io penso che sia tutto come la primavera che sboccia, rifiorisce, profuma, dopo il freddo e il gelo dell’inverno.»
All’età di 100 anni, è tornata tra le braccia del Signore
Rosaria Gangi
vedova Raddante
Ne danno il triste annuncio i figli, il genero, la nuora, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.
La camera ardente è allestita presso il Salone del Pellegrino adiacente alla Basilica Santuario Madonna delle Grazie venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00, sabato dalle ore 09:00.
I funerali avranno luogo sabato 7 novembre alle ore 11:30 nella Basilica Santuario Madonna delle Grazie.
Si ringraziano tutti coloro che vorranno partecipare per l’ultimo saluto.
Modica, 6 novembre 2026
Onoranze funebri San Martino
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