Anniversario: un anno fa la scomparsa di Giovanni Brullo

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Nel primo anniversario della scomparsa del signor Giovanni Brullo, lo ricordano con immenso e immutato affetto i figli Massimiliano e Nadia, il genero, la nuora, il cognato, i nipoti Luigi, Gabriele, Nicolò, Lorenzo e i parenti tutti.

Una Santa Messa in suffragio sarà celebrata sabato 7 novembre, alle 18.30, nel Santuario Maria SS. del Carmine a Ragusa.

La famiglia ringrazia quanti saranno partecipi.

Spatuzza Impresa Funebre, Ragusa.

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