Dopo la chiusura del presidio di Modica Alta, una nuova segnalazione su Modica Sorda: struttura aperta ma nessuno. L’Asp verificherà lunedì.
Anniversario: un anno fa la scomparsa di Giovanni Brullo
04 Nov 2026 13:39
Nel primo anniversario della scomparsa del signor Giovanni Brullo, lo ricordano con immenso e immutato affetto i figli Massimiliano e Nadia, il genero, la nuora, il cognato, i nipoti Luigi, Gabriele, Nicolò, Lorenzo e i parenti tutti.
Una Santa Messa in suffragio sarà celebrata sabato 7 novembre, alle 18.30, nel Santuario Maria SS. del Carmine a Ragusa.
La famiglia ringrazia quanti saranno partecipi.
Spatuzza Impresa Funebre, Ragusa.
© Riproduzione riservata