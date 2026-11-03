Un aumento stabile in busta paga e gli arretrati dal gennaio 2024: è quanto arriverà con lo stipendio di novembre a 1.389 dipendenti del comparto dell’Asp di Ragusa. L’azienda sanitaria ha riconosciuto loro il differenziale economico di professionalità, il cosiddetto Dep, cioè la progressione economica all’interno dell’area di appartenenza. Il beneficio riguarda il personale dei […]
Asp di Ragusa, aumenti per 1.389 dipendenti: arretrati con lo stipendio di novembre
03 Nov 2026 13:02
Un aumento stabile in busta paga e gli arretrati dal gennaio 2024: è quanto arriverà con lo stipendio di novembre a 1.389 dipendenti del comparto dell’Asp di Ragusa. L’azienda sanitaria ha riconosciuto loro il differenziale economico di professionalità, il cosiddetto Dep, cioè la progressione economica all’interno dell’area di appartenenza.
Il beneficio riguarda il personale dei ruoli sanitario, sociosanitario, tecnico e amministrativo ed è il frutto di due provvedimenti. Con il primo sono state approvate le graduatorie definitive della selezione interna e attribuite le progressioni a 1.020 dipendenti; con il secondo, grazie alle ulteriori risorse del fondo contrattuale e all’accordo con i sindacati, il riconoscimento è stato esteso ad altri 369 lavoratori. In questo modo arriva a tutti i dipendenti ammessi alla selezione e in possesso dei requisiti.
Per il direttore generale Giuseppe Drago le progressioni «riconoscono l’esperienza e le competenze maturate» dal personale e si traducono in un miglioramento duraturo della retribuzione, raggiunto anche grazie al confronto con le organizzazioni sindacali.
Leggi anche: Asp di Ragusa, posto fisso per 39 precari: venti infermieri e dieci Oss – L’Asp paga tre anni di arretrati d’indennità di pronto soccorso
© Riproduzione riservata