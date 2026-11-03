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Asp di Ragusa, aumenti per 1.389 dipendenti: arretrati con lo stipendio di novembre

Asp di Ragusa, aumenti per 1.389 dipendenti: arretrati con lo stipendio di novembre

03 Nov 2026 13:02
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Un aumento stabile in busta paga e gli arretrati dal gennaio 2024: è quanto arriverà con lo stipendio di novembre a 1.389 dipendenti del comparto dell’Asp di Ragusa. L’azienda sanitaria ha riconosciuto loro il differenziale economico di professionalità, il cosiddetto Dep, cioè la progressione economica all’interno dell’area di appartenenza.

Il beneficio riguarda il personale dei ruoli sanitario, sociosanitario, tecnico e amministrativo ed è il frutto di due provvedimenti. Con il primo sono state approvate le graduatorie definitive della selezione interna e attribuite le progressioni a 1.020 dipendenti; con il secondo, grazie alle ulteriori risorse del fondo contrattuale e all’accordo con i sindacati, il riconoscimento è stato esteso ad altri 369 lavoratori. In questo modo arriva a tutti i dipendenti ammessi alla selezione e in possesso dei requisiti.

Per il direttore generale Giuseppe Drago le progressioni «riconoscono l’esperienza e le competenze maturate» dal personale e si traducono in un miglioramento duraturo della retribuzione, raggiunto anche grazie al confronto con le organizzazioni sindacali.

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.