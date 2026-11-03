Vittoria, in via Cavour l’acqua arriva col contagocce: bar costretti alle autobotti

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Manca l’acqua nel centro storico di Vittoria. In via Cavour, un tempo salotto buono di Vittoria, l’acqua arriva con il contagocce e gli esercenti – soprattutto coloro che gestiscono bar e locali di ristorazione – sono costretti ad acquistare acqua con le autobotti.

Tra i tanti problemi che affliggono via Cavour e il centro storico della città c’è anche questo, in una zona dove molti negozi stanno chiudendo e dove la vita sociale e commerciale si è notevolmente affievolita, anno dopo anno. Serve, secondo Vinciguerra, un’attività di marketing e di rilancio della via Cavour, insieme al nuovo regolamento dei centri storici che dovrà impedire l’apertura di locali non confacenti allo stile del centro storico.

Servono anche segnali concreti di sostegno a chi ha deciso di investire a Vittoria, nonostante le difficoltà, per impedire che altri locali chiudano i battenti, com’è successo negli ultimi anni. Tra questi, anche la pulizia e il decoro, con la puntuale raccolta dei rifiuti, ma anche iniziative di promozione soprattutto in occasione delle festività.

Intanto, anche Fare Verde lancia una campagna per migliorare l’aspetto di via Cavour. L’appello, stavolta, è rivolto agli stessi abitanti e agli operatori commerciali.

L’iniziativa si chiama “Adotta Via Cavour”. L’associazione ambientalista chiede ai negozianti di mettere ciascuno un vaso con un alberello davanti al proprio ingresso, di tenere la vetrina curata e illuminata, di pulire il tratto di marciapiede antistante e, se possibile, di posizionare una panchina. Piccoli interventi di arredo urbano e “un sorriso a chi passa”.

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