Vittoria, in allarme: acquedotto preso di mira dopo la villa comunale: il sindaco chiede l’Esercito

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Prima le fiamme alla villa comunale di Vittoria, poi un tentativo di intrusione nei locali dell’acquedotto di Scoglitti, con conseguenze sulla distribuzione dell’acqua. Due episodi distinti, avvenuti nel giro di poche ore, che riaccendono l’allarme sicurezza nel territorio comunale e spingono il sindaco Francesco Aiello a chiedere un intervento delle istituzioni. Sul tavolo anche l’ipotesi di una presenza dell’Esercito in città.

Le fiamme alla villa comunale di Vittoria

Il primo episodio si è verificato nella serata di ieri, quando ignoti hanno appiccato un incendio all’interno della villa comunale, uno dei principali polmoni verdi della città. Il rogo avrebbe potuto provocare danni ben più gravi se non fosse stato per il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, dei volontari della Protezione civile 107 e del Corpo forestale, che sono riusciti a contenere le fiamme ed evitare la distruzione dell’area verde.

L’intrusione all’acquedotto di Scoglitti e i disagi idrici

Poche ore dopo, durante la notte, un secondo episodio ha interessato Scoglitti. Sconosciuti avrebbero scavalcato il cancello della struttura che ospita gli impianti dell’acquedotto, tentando di introdursi nei locali. Secondo la denuncia presentata questa mattina dall’Amministrazione comunale ai Carabinieri della frazione marinara, sarebbe stata svuotata una condotta destinata a rifornire alcune zone del territorio. L’acqua non è andata dispersa, ma è confluita verso il centro, lasciando temporaneamente a secco le aree normalmente servite dalla condotta. Le autorità dovranno adesso ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Aiello: incontro con Prefetto e Questore. E spunta l’ipotesi Esercito

La successione dei due episodi preoccupa il sindaco Francesco Aiello, intenzionato a chiedere un incontro urgente con il Prefetto e il Questore di Ragusa per affrontare la questione della sicurezza e sollecitare un rafforzamento dei controlli. Tra le richieste che il primo cittadino intende avanzare figura anche quella di una presenza dell’Esercito a Vittoria, nell’ambito di un piano più ampio di tutela del territorio e del patrimonio pubblico.Due fatti sui quali saranno le forze dell’ordine a fare chiarezza, accertando eventuali collegamenti e individuando i responsabili.

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