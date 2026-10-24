Due milioni alle chiese di Modica: per Abbate un posto in Paradiso è già prenotato

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A Modica le vie del Signore sono infinite. Quelle della Regione, a quanto pare, portano dritte in sacrestia. Scorrendo il prospetto degli stanziamenti della manovra finanziaria regionale destinati alla provincia di Ragusa, alla voce “interventi per enti ecclesiastici ed edilizia religiosa” si scopre che delle diciannove opere finanziate in tutto il territorio ibleo, nove sono a Modica. E che alle chiese della Contea va oltre la metà della somma: 2 milioni e 30 mila euro.

Ecco la lista, perché i miracoli vanno raccontati per bene. In testa c’è la chiesa del convento dei Frati Minori Cappuccini, con 600 mila euro di manutenzione straordinaria assegnati alla Provincia siciliana dell’ordine. Segue la parrocchia Madonna delle Lacrime: 500 mila euro per l’ampliamento della chiesa e il superamento delle barriere architettoniche. La Chiesa Madre di San Giorgio fa il bis: 200 mila euro per realizzare il Museo delle reliquie e per la manutenzione della chiesa, più altri 300 mila per la manutenzione straordinaria della chiesa di Santa Lucia. Totale, mezzo milione.

Non restano a bocca asciutta i salesiani: all’Opera San Giovanni Bosco vanno 150 mila euro per ristrutturare gli impianti sportivi e gli spazi di aggregazione dell’Oratorio. Alla parrocchia di San Pietro 100 mila euro per la manutenzione e la conservazione del patrimonio artistico. E la pioggia arriva fino alle frazioni: 80 mila euro alla parrocchia Maria Assunta di Marina di Modica per la manutenzione e l’arredo urbano dello spazio davanti alla chiesa, 50 mila alla parrocchia del SS. Redentore di Quartarella per il restauro e l’acquisto di arredi, altri 50 mila alla parrocchia delle Grazie di Barco per ristrutturare la canonica.

Per avere un’idea delle proporzioni: alle chiese di Ragusa capoluogo vanno 770 mila euro, a quelle di Pozzallo 545 mila, a Scicli 275 mila, a Comiso 150 mila, a Vittoria 100 mila. Modica, da sola, fa più di tutte le altre messe insieme.

Nessuno, beninteso, mette in dubbio che si tratti di beni preziosi, molti dei quali sono parte di un patrimonio che appartiene all’intera comunità. Ma una cosa è certa: tra il Palazzo e la sacrestia, a Modica, i rapporti non sono mai stati così buoni. E siccome in una finanziaria come questa ogni deputato porta a casa il suo pezzo di territorio, a Modica non serve un’indagine per capire a chi vada riconosciuto il merito. Il deputato regionale Ignazio Abbate, che i fondi ottenuti in Regione li rivendica da giorni, con questa benedizione ai campanili della sua città si è guadagnato senz’altro un posto in Paradiso. E, vedremo, se anche in Parlamento.

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