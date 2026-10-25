Notte di fuoco alla Villa comunale di Vittoria: fiamme domate, ora si cerca l’origine

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Momenti di forte apprensione ieri sera alla Villa comunale di Vittoria, dove un incendio ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del fuoco, della Protezione civile e della Polizia locale.

L’allarme è partito dal custode della struttura, che ha segnalato quanto stava accadendo all’assessore Cesare Campailla. Da lì è stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi.

Le squadre del distaccamento dei Vigili del fuoco di Vittoria erano in quel momento impegnate in un altro delicato intervento e sul posto sono quindi arrivati i pompieri provenienti da Ragusa. Con loro anche gli uomini della Protezione civile comunale e gli agenti della Polizia locale.

L’intervento tempestivo ha consentito di circoscrivere le fiamme prima che potessero propagarsi ulteriormente all’interno di uno degli spazi verdi più importanti e frequentati della città.

A nome dell’amministrazione comunale, Campailla ha ringraziato quanti sono intervenuti per fronteggiare l’emergenza e mettere in sicurezza l’area.

Resta adesso da chiarire l’origine dell’incendio. Al momento non risultano elementi ufficiali sufficienti per stabilire se le fiamme siano state provocate accidentalmente o volontariamente. Saranno gli accertamenti a ricostruire con precisione quanto accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.

L’episodio riporta comunque l’attenzione sulla tutela della Villa comunale, luogo simbolico della vita cittadina e patrimonio pubblico che negli ultimi tempi è stato più volte al centro del dibattito sulla sicurezza e sul rispetto degli spazi comuni.

Questa volta il rapido intervento dei soccorritori ha evitato conseguenze più pesanti. Resta però l’amarezza per un incendio che avrebbe potuto provocare danni ben più gravi e che adesso richiede di essere chiarito fino in fondo. (foto Franco Assenza)

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