Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: È scomparsa Angela Aprile
24 Ott 2026 17:35
Oggi, serenamente munita dei conforti religiosi, si è spenta la signora
Angela Aprile
vedova Tumino, di anni 94
Ne danno il triste annuncio i figli Salvatrice, Maria, Salvatore e Gianni, i generi Giovanni e Francesco, le nuore Agata e Concetta, la sorella, il fratello, la cognata, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.
Il corteo muoverà lunedì 26 ottobre, alle ore 11.30, dalla casa della cara Estinta in via Filippo Turati 155.
I funerali avranno luogo nella parrocchia Santa Maria Ausiliatrice (Salesiani).
Si ringraziano sentitamente quanti vorranno onorare la memoria della cara Angela. Eventuali offerte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.
Ragusa, 24 ottobre 2026
Spatuzza Impresa Funebre di Rivela A., Ragusa
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