Necrologi: È scomparsa Angela Aprile

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Oggi, serenamente munita dei conforti religiosi, si è spenta la signora

Angela Aprile

vedova Tumino, di anni 94

Ne danno il triste annuncio i figli Salvatrice, Maria, Salvatore e Gianni, i generi Giovanni e Francesco, le nuore Agata e Concetta, la sorella, il fratello, la cognata, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.

Il corteo muoverà lunedì 26 ottobre, alle ore 11.30, dalla casa della cara Estinta in via Filippo Turati 155.

I funerali avranno luogo nella parrocchia Santa Maria Ausiliatrice (Salesiani).

Si ringraziano sentitamente quanti vorranno onorare la memoria della cara Angela. Eventuali offerte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.

Ragusa, 24 ottobre 2026

Spatuzza Impresa Funebre di Rivela A., Ragusa

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