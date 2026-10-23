Vittoria, al mercato tornano i pomodori: il ciliegino vola sopra i 5 euro al chilo

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Ripresa delle attività senza troppi contraccolpi al mercato ortofrutticolo di Vittoria. Da due giorni la merce agricola è tornata nei box del mercato. I prezzi hanno fatto registrare una sostanziale tenuta. Zucchine, peperoni, cetrioli e melanzane hanno avuto un leggero calo.

Le quotazioni più alte sono quelle dei peperoni, oggi venduti a 2,40/2,80 euro al chilo. Le zucchine vengono vendute a 60 centesimi; prima dello sciopero si vendevano anche a un euro. Le melanzane sotto serra sono quotate 70-90 centesimi, per la melanzana a campo aperto il prezzo è inferiore, appena 40-50 centesimi al chilo.

Nella giornata di oggi sono arrivati i primi quantitativi di pomodori, soprattutto ciliegino e Piccadilly, che gli agricoltori hanno raccolto nella giornata precedente, dopo aver appreso che la protesta si era conclusa e che i blocchi dei tir erano stati quasi tutti rimossi. La “merce rossa” (come viene spesso definita dagli addetti ai lavori) ha una quotazione più alta. Il Piccadilly viene venduto a 4/4,50 euro, mentre il ciliegino vola quasi sempre sopra i 5 euro. Nei banchi del supermercato, soprattutto nel Nord Italia, il ciliegino viene venduto anche a 10-11 euro, un prezzo spesso troppo alto per il consumatore finale.

Accade perché, attualmente, i quantitativi disponibili nel mercato sono limitati. Gran parte degli impianti estivi non sono andati bene a causa del forte caldo e in alcuni casi gli agricoltori sono stati costretti a espiantare piantine ormai secche e improduttive per iniziare i nuovi impianti. La merce disponibile sul mercato è in quantitativi limitati, molto richiesta dalle agenzie e dai commercianti. Il prezzo ha registrato una sostanziale tenuta, presentandosi con le stesse quotazioni avute fino al giorno prima della protesta.

Nel mercato di Vittoria i grossi quantitativi di merce arriveranno dopo metà novembre. I nuovi impianti di inizio settembre faranno partire la produzione nella seconda metà del mese.

Sabato è il giorno di punta per la commercializzazione. Si acquistano grandi quantitativi di merce che viaggiano nel fine settimana per raggiungere i grandi mercati del Centro e del Nord Italia già all’alba di lunedì. Le previsioni sono buone. La lunga settimana di stop ha prodotto forti danni agli agricoltori, ma i segnali di ripresa sono positivi. Il peggio sembra per il momento scongiurato.

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