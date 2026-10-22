Carburanti, grano e pesca: dall’Ars via libera unanime ai sostegni per le imprese siciliane

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Mentre la protesta degli autotrasportatori ha tenuto in scacco per giorni la Sicilia, a Palazzo dei Normanni arriva un pacchetto di aiuti per le imprese dell’isola. L’Assemblea regionale siciliana ha approvato all’unanimità un consistente insieme di misure economiche e finanziarie, che va oltre quanto previsto dal Governo nazionale e affronta rincari dei carburanti, insularità ed eventi calamitosi.

Il capitolo più corposo riguarda la cerealicoltura: 50 milioni di euro per ristorare i maggiori costi di produzione, i costi di trasporto e di conferimento dovuti all’insularità e i minori ricavi delle aziende agricole per la campagna di semina 2026. I contributi saranno calcolati sulla superficie coltivata a grano, 239 mila ettari in tutto, per circa 210 euro a ettaro.

Otto milioni vanno al Fondo regionale di solidarietà della pesca, per compensare il mancato reddito delle imprese ittiche, comprese quelle della pesca artigianale e della piccola pesca, e per l’indennizzo degli equipaggi coinvolti dal fermo biologico e dall’arresto temporaneo. A questi si aggiungono altri 9 milioni per abbattere il costo del carburante: circa 3.600 euro per ciascuno dei 2.500 equipaggi.

Sul fronte agricolo, 35 milioni di euro complessivi per il gasolio: 20 milioni coprono i consumi dal primo luglio al 31 dicembre 2026, in aggiunta ai 10 già stanziati per le spese sostenute dal primo marzo al 30 giugno. Per il trasporto su gomma, ai 15 milioni iniziali se ne sono aggiunti altri 15, raddoppiando la dotazione. Ulteriori fondi sono destinati alle imprese di noleggio autobus con conducente (8 milioni), ai Ncc (4,5 milioni) e ai taxi (2,5 milioni).

A margine dei lavori è intervenuto il deputato regionale Ignazio Abbate, presidente della commissione Affari istituzionali, secondo cui le norme dimostrano un lavoro a pieno ritmo per dare risposte alle sofferenze del tessuto economico, trasformando in atti le richieste arrivate dalle associazioni di categoria, dalla pesca ai trasporti fino all’agricoltura. Abbate ha assicurato che seguirà l’iter e l’erogazione tempestiva delle somme, ringraziando il presidente Schifani e l’assessore Dagnino per le risorse aggiuntive messe a disposizione.

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