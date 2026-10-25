Gas, Ragusa è la provincia siciliana che consuma e spende di più: 1.002 euro di media

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Chi vive in provincia di Ragusa lo sa bene: le case dell’altopiano, d’inverno, non si scaldano da sole. Ora lo conferma anche un’analisi: è proprio il Ragusano il territorio siciliano dove si consuma e si spende di più per il gas.

A dirlo è l’Osservatorio di Switcho, il servizio digitale del gruppo Mavriq per il confronto delle tariffe di luce, gas e telefonia, che ha elaborato i consumi medi regione per regione alla luce delle attuali condizioni di mercato. In Sicilia, secondo lo studio, l’inverno costerà circa 952 euro solo per la materia gas.

In vetta alla classifica regionale c’è la provincia di Ragusa, con un consumo medio di 1.148 standard metri cubi e una spesa di 1.002 euro per la sola materia prima, cioè al netto delle altre voci che compongono la bolletta. In fondo alla graduatoria si collocano invece Caltanissetta e Trapani.

Un dato che pesa sui bilanci familiari in una stagione già segnata dal caro carburanti, e che rende ancora più utile confrontare le offerte prima dell’accensione dei riscaldamenti.

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