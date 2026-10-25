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Necrologi: È scomparso Paolo Gurrieri

Necrologi: È scomparso Paolo Gurrieri

25 Ott 2026 09:18
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Si è spento ieri, serenamente e munito dei conforti religiosi, Paolo Gurrieri, di anni 87.

Ne danno il triste annuncio la compagna Lucia, Giovanni con Rosita ed i figli Matteo e Giulia, i nipoti ed i parenti tutti.

Il corteo muoverà domani, 26 ottobre, alle ore 15:00 dalla casa dell’estinto, in via Monti Iblei 53, a Roccazzo. I funerali avranno luogo nel Santuario Maria SS. di Gulfi. Dopo le esequie la salma sarà traslata nel cimitero di Ragusa Centro.

La famiglia ringrazia tutti coloro che con affetto assisteranno al rito funebre. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.

Servizi funebri La Nazionale, Ragusa.

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