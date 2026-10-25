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Necrologi: È scomparso don Giovanni Mandarà

Necrologi: È scomparso don Giovanni Mandarà

25 Ott 2026 11:39
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Oggi, 24 ottobre 2026, è tornato alla Casa del Padre

Don Giovanni Mandarà
parroco emerito della parrocchia Santissimo Salvatore in Ragusa

Nella fede e nella speranza del Signore Risorto, ne danno il triste annuncio S.E. mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, insieme al presbiterio della diocesi.

La camera ardente sarà allestita domenica 25 ottobre 2026, dalle ore 9 alle ore 11, nella casa di riposo “Beata Maria Schininà”, in via Madre Teresa di Calcutta 11, a Ragusa. Dalle ore 12 la salma sarà traslata ed esposta nella chiesa del Carmine, a Santa Croce Camerina.

Le esequie avranno luogo lunedì 26 ottobre 2026, alle ore 16, nella chiesa Madre San Giovanni Battista, a Santa Croce Camerina.

Ragusa, 24 ottobre 2026

Agenzia funebre Carmelo Gulino, Ragusa

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