Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: È scomparsa Concetta Fede
25 Ott 2026 11:38
Ieri, serenamente, munita dei conforti religiosi è venuta a mancare all’affetto dei propri cari la signora
Concetta Fede
vedova Tuè, di anni 73
Ne danno il triste annuncio il figlio Salvatore, il genero Peppe con Antonella, il nipote Simone, i fratelli Giorgio, Carmelo e Salvatore, le sorelle Pina, Rosa e Maria, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.
Il corteo in auto muoverà domani, lunedì 26 ottobre 2026, alle ore 9.15, dalla casa della cara Estinta in via Cecoslovacchia 11.
I funerali avranno luogo nella chiesa parrocchiale del Preziosissimo Sangue di N.S.G.C.
Si ringrazia anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.
Ragusa, 25 ottobre 2026
Agenzia funebre Carmelo Gulino, piazza Cappuccini 21, Ragusa
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