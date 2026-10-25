Necrologi: È scomparsa Concetta Fede

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Ieri, serenamente, munita dei conforti religiosi è venuta a mancare all’affetto dei propri cari la signora

Concetta Fede

vedova Tuè, di anni 73

Ne danno il triste annuncio il figlio Salvatore, il genero Peppe con Antonella, il nipote Simone, i fratelli Giorgio, Carmelo e Salvatore, le sorelle Pina, Rosa e Maria, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.

Il corteo in auto muoverà domani, lunedì 26 ottobre 2026, alle ore 9.15, dalla casa della cara Estinta in via Cecoslovacchia 11.

I funerali avranno luogo nella chiesa parrocchiale del Preziosissimo Sangue di N.S.G.C.

Si ringrazia anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.

Ragusa, 25 ottobre 2026

Agenzia funebre Carmelo Gulino, piazza Cappuccini 21, Ragusa

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