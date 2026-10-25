Necrologi: È scomparsa Orazia Stellato

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Ieri, serenamente munita dei conforti religiosi, è venuta a mancare all’affetto dei propri cari la signora

Orazia Stellato

vedova Migliorisi, di anni 88

Ne danno il triste annuncio i figli Salvatore, Luigi, Gino e Daniele, le nuore Pina e Uana, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.

La camera ardente è allestita nella cappella della chiesa di San Pio X.

I funerali avranno luogo domani, lunedì 26 ottobre 2026, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di San Pio X.

Si ringrazia anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.

Ragusa, 25 ottobre 2026

Agenzia funebre Carmelo Gulino, piazza Cappuccini 21, Ragusa

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