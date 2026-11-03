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Modica cerca di recuperare il tempo perduto….e lo fa partendo dalle lancette più famose
03 Nov 2026 11:27
A Modica il tempo sembra aver deciso di rimettersi in moto. E lo fa partendo proprio dalle sue lancette, quelle che per anni hanno accompagnato le giornate dei cittadini, diventando parte del paesaggio e della memoria collettiva.
La buona notizia arriva dal sindaco Maria Monisteri, che attraverso un post ha annunciato il ritorno al funzionamento dell’orologio di Palazzo San Domenico. Dopo anni di silenzio, il quadrante del Municipio è tornato finalmente a segnare l’ora esatta, grazie all’intervento di un tecnico che ha rimesso in sesto i delicati meccanismi dell’orologio.
Ma non è finita qui. Adesso è il turno di un altro simbolo della città: l’orologio del Castello dei Conti. Da oggi prenderanno il via gli interventi di pulizia e restauro che prevedono, in una prima fase, la rimozione delle lancette. Un’operazione necessaria per restituire piena funzionalità a uno degli scorci più riconoscibili e fotografati di Modica.
Al termine dei lavori, anche il Castello tornerà a scandire le ore più significative della giornata, recuperando una presenza che per tanti modicani fa parte dell’identità stessa della città.
Insomma, dopo anni in cui il tempo sembrava essersi fermato, a Modica si torna a guardare l’orologio. Prima quello di Palazzo San Domenico, adesso quello del Castello.
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