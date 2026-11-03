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Modica cerca di recuperare il tempo perduto….e lo fa partendo dalle lancette più famose

Modica cerca di recuperare il tempo perduto….e lo fa partendo dalle lancette più famose

03 Nov 2026 11:27
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A Modica il tempo sembra aver deciso di rimettersi in moto. E lo fa partendo proprio dalle sue lancette, quelle che per anni hanno accompagnato le giornate dei cittadini, diventando parte del paesaggio e della memoria collettiva.

La buona notizia arriva dal sindaco Maria Monisteri, che attraverso un post ha annunciato il ritorno al funzionamento dell’orologio di Palazzo San Domenico. Dopo anni di silenzio, il quadrante del Municipio è tornato finalmente a segnare l’ora esatta, grazie all’intervento di un tecnico che ha rimesso in sesto i delicati meccanismi dell’orologio.

Ma non è finita qui. Adesso è il turno di un altro simbolo della città: l’orologio del Castello dei Conti. Da oggi prenderanno il via gli interventi di pulizia e restauro che prevedono, in una prima fase, la rimozione delle lancette. Un’operazione necessaria per restituire piena funzionalità a uno degli scorci più riconoscibili e fotografati di Modica.

Al termine dei lavori, anche il Castello tornerà a scandire le ore più significative della giornata, recuperando una presenza che per tanti modicani fa parte dell’identità stessa della città.

Insomma, dopo anni in cui il tempo sembrava essersi fermato, a Modica si torna a guardare l’orologio. Prima quello di Palazzo San Domenico, adesso quello del Castello.

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.