Ragusa, arrivano i decreti: 6,5 milioni per la ciclovia e 3,8 per il parco di Bruscè

Dalle promesse ai decreti. Per sette opere di Ragusa i fondi FUA non sono più soltanto un elenco di progetti: l’Organismo intermedio dell’Area urbana funzionale ha firmato tra il 28 e il 30 ottobre le determine di finanziamento per i progetti di cui il Comune di Ragusa è beneficiario, si tratta di poco più di 17 milioni di euro.
Le risorse arrivano dal Programma regionale FESR Sicilia 2021-2027 e passano dall’Area urbana funzionale di Ragusa, la coalizione guidata dal capoluogo che riunisce anche Modica, Vittoria, Scicli, Santa Croce Camerina e Giarratana. A marzo era arrivata la firma dell’accordo con la Regione; adesso, opera per opera, i soldi vengono assegnati.
La ciclovia, l’opera più ricca dei fondi FUA
La fetta più grande va alla ciclovia intercomunale: 6.580.730,50 euro. Non è un’opera solo ragusana. Con un accordo di programma dell’aprile 2025, i sei comuni della coalizione hanno delegato Ragusa a fare da beneficiario del finanziamento per conto di tutti. Il decreto distribuisce la somma su più anni, dal 2026 fino al 2030, segno che il percorso è ancora lungo prima di vedere le biciclette sui nuovi tracciati.
Restano su due ruote anche i 3.817.569,79 euro destinati alla pista ciclo-pedonale all’interno del parco urbano di contrada Pendente-Bruscè. Al terzo posto c’è il Rural Center, con 2.829.840,09 euro.
Due strade, un parco e gli archivi
Seguono gli interventi più vicini alla vita di tutti i giorni. Via Piccinini avrà 1.250.000 euro e via Falcone 826.495,80 euro, entrambe per migliorarne fruibilità e vivibilità. Un milione di euro è per il progetto di fruizione del Parco agricolo urbano, mentre 768.513 euro serviranno a digitalizzare gli archivi comunali e ad aggiornare i programmi informatici degli uffici.
E negli altri comuni
Nello stesso pacchetto di determine ci sono anche opere fuori dal capoluogo, di cui abbiamo già dato conto: a Vittoria il completamento della Riviera Lanterna (3,5 milioni), il restauro del Teatro comunale (2,3 milioni) e la scalinata della Lavina di via Gaeta (circa 607 mila euro), come avevamo raccontato a metà ottobre; a Giarratana la valorizzazione della villa di età imperiale e dell’Orto Mosaico (oltre 2 milioni); a Scicli i bus elettrici con le stazioni di ricarica (300 mila euro). In totale le dodici determine valgono circa 25,8 milioni.
Ora la partita si sposta sui cantieri. Quando il piano venne presentato, nel 2025, la condizione posta era chiara: lavori completati entro il 2029. Il conto alla rovescia, insomma, è già cominciato.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.