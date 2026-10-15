Trasporti pubblici, riqualificazione urbana e accoglienza turistica: a Vittoria 9,3 milioni per 5 nuovi progetti

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Dopo i dettagli suoi progetti finanziati dalla Regione Siciliana per Santa Croce Camerina e Modica, arrivano anche quelli che riguardano Vittoria. Degli oltre 50 milioni messi a disposizione dal finanziamento previsto nell’ambito della Fua (Area urbana Funzionale che comprende i comuni di Ragusa, Vittoria, Modica, Scicli, Santa Croce Camerina, Giarratana) Vittoria con cinque progetti considerati “strategici” dal Comune, fa suoi oltre 9,3 milioni di euro. Ecco cosa prevedono i progetti distribuiti tra Vittoria e Scoglitti e che riguardano la mobilità urbana, la riqualificazione degli spazi pubblici, il recupero del patrimonio storico e culturale e la valorizzazione del litorale.

Tre linee urbane da attivare, di 1.722.800 euro, a Vittoria e Scoglitti, per potenziare la mobilità urbana e migliorare i collegamenti sul territorio comunale anche il cosiddetto “parco mezzi”, ovvero i mezzi utilizzati per effettuare il servizio, potrebbero beneficiarne . Ancora interventi per la riqualificazione del Teatro comunale, attraverso il restauro dei prospetti e il miglioramento dell’accessibilità mediante l’abbattimento delle barriere architettoniche, per un importo di 2.300.000 euro. Sempre a Vittoria è previsto lo stanziamento di 606.970,85 euro per il recupero, il consolidamento e la valorizzazione della scalinata e della “lavina” un percorso antico di scorrimento dell’acqua, di via Gaeta, per un importo di 606.970,85 euro.

A Scoglitti si potrà realizzare il secondo stralcio funzionale del progetto di riqualificazione e valorizzazione di piazza Cavour; l’obiettivo è di ottimizzare l’accoglienza turistica della frazione rivierasca, con un finanziamento di 1.200.000 euro. E completare il novero dei progetti finanziati su Scoglitti, il completamento del lungomare Riviera Lanterna, 3,5 milioni di euro per la riqualificazione del fronte costiero, con l’obiettivo di migliorarne la fruibilità e rafforzare l’attrattività della località balneare.

“L’ammissione in via prioritaria di questi progetti è il risultato di un lavoro di programmazione che mette al centro le esigenze concrete del territorio”, commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro. “Questi progetti delineano una visione di città che guarda al futuro senza trascurare la propria identità. Vogliamo una Vittoria più moderna, con servizi pubblici più efficienti, luoghi della cultura accessibili e spazi urbani riqualificati; allo stesso tempo, intendiamo valorizzare Scoglitti, il suo lungomare e la sua vocazione turistica” aggiunge il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello .

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