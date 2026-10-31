Si è conclusa la seconda edizione dell'iniziativa promossa da Despar Sicilia con Lilt Ragusa e Asp Ragusa: prenotate anche quattro ecografie per donne under 30.
Ispica, il cimitero monumentale in un ebook: architetture e storie da riscoprire
31 Ott 2026 20:31
Un ebook che racconta il cimitero monumentale di Ispica fra cappelle di famiglia e gentilizie, tombe e monumentini frutto di un’architettura funeraria di grande pregio, praticata soprattutto sulla scia dell’uso della pietra tenera in un territorio ricco di testimonianze barocche e liberty.
Anche quest’anno, in occasione della festività di Tutti i Santi e della Commemorazione dei defunti, la Pro Loco rispolvera il lavoro presentato con grande successo lo scorso anno, con il quale viene spiegata la bellezza dell’ala monumentale del cimitero cittadino. E così Ispica si sveglia con la possibilità di rivedere e rileggere l’ebook realizzato nel corso del programma di Formazione Scuola Lavoro con l’I.I.S. «G. Curcio», in collaborazione con Pro Loco Spaccaforno e Legambiente Sikelion.
“Si tratta di un ebook, contenente l’introduzione dello storico dell’arte Paolo Nifosì, dedicato all’architettura funeraria di Ispica; una pubblicazione nata dallo studio dei documenti conservati nell’Archivio storico dell’Ufficio tecnico comunale, con particolare riferimento al periodo compreso tra il 1925 e il 1954 – spiega la direzione della Pro Loco –. Un piccolo ma prezioso viaggio tra documenti, architetture e testimonianze del passato, che ci permette di osservare con occhi diversi il nostro cimitero e di riscoprire storie, stili e tracce della comunità ispicese. Un lavoro che, anche a distanza di un anno, si propone come una piacevole e interessante guida per chi in questi giorni visiterà il cimitero, invitando a soffermarsi non soltanto sui ricordi personali, ma anche sul valore storico e artistico di un luogo che custodisce una parte importante della nostra identità”.
Un lavoro che tiene viva la memoria di un luogo sacro, custode della storia e dell’amore di una città.
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