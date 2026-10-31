Si è conclusa la seconda edizione dell'iniziativa promossa da Despar Sicilia con Lilt Ragusa e Asp Ragusa: prenotate anche quattro ecografie per donne under 30.
Ragusa in Rosa chiude con 60 visite senologiche gratuite all’Interspar di via La Pira
31 Ott 2026 12:18
Sessanta donne hanno potuto fare una visita senologica gratuita senza lasciare i luoghi della spesa di tutti i giorni. È il bilancio della seconda edizione di «Ragusa in Rosa», ospitata dal 22 al 25 ottobre all’Interspar di via La Pira e promossa da Despar Sicilia insieme a Lilt Ragusa e all’Asp di Ragusa. Oltre alle visite, sono state prenotate anche quattro ecografie senologiche per donne con meno di 30 anni.
Il programma ha tenuto insieme prevenzione, movimento e corretta alimentazione. La manifestazione è stata presentata giovedì 22 ottobre all’Interspar Le Dune, alla presenza di Cettina Gurrieri per Despar Sicilia, della presidente di Lilt Ragusa Maria Teresa Fattori, del vicepresidente Marco Ambrogio e della nutrizionista Claudia Cilia. «Fare rete significa mettere insieme competenze e disponibilità al servizio della comunità», ha detto Fattori.
L’appuntamento si inserisce nel percorso di sensibilizzazione «PreveniAMO» e nella collaborazione tra Despar Sicilia e Lilt Ragusa, che aveva già portato la prevenzione oncologica in primo piano a marzo e quella dermatologica a maggio. L’idea è dare continuità alle occasioni di informazione e controllo, avvicinandole ai luoghi della vita quotidiana.
Si è partiti giovedì 22 ottobre con l’Open Day Pilates di Lilt, a cura della dottoressa Nadia Montes e riproposto venerdì 23, per ricordare quanto l’attività fisica conti nel benessere di ogni giorno. Proprio venerdì il dottor Marco Ambrogio ha effettuato 26 visite senologiche gratuite. Sabato 24 ottobre i controlli sono stati altri 34: dieci a cura della dottoressa Anna Corallo e 24 effettuati ancora da Ambrogio. In tutto, quindi, 60 visite.
Domenica 25 ottobre il calendario si è chiuso con un incontro sulla corretta alimentazione e sui sani stili di vita, con Lina Lauria, biologa e referente scientifica di Lilt Ragusa, e la biologa nutrizionista Claudia Cilia. Un momento di informazione e confronto sulle abitudini quotidiane.
Le prenotazioni, aperte il 19 e il 20 ottobre tramite l’App Despar Sicilia, hanno reso più semplice e ordinata la gestione delle adesioni. Lilt Ragusa ha espresso apprezzamento per l’organizzazione delle attività e per la collaborazione del personale del punto vendita.
La seconda edizione di «Ragusa in Rosa» conferma così il valore del lavoro comune tra realtà del territorio, professionisti della salute e rete commerciale, con un obiettivo condiviso: offrire occasioni concrete di prevenzione e portare più attenzione al benessere della comunità.
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