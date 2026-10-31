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Comiso, 20 mila euro per chi apre un’attività nel centro storico: in arrivo il bando

Comiso, 20 mila euro per chi apre un’attività nel centro storico: in arrivo il bando

31 Ott 2026 13:52
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Riaccendere le vetrine spente del centro storico e dare nuova vita ai locali sfitti. È l’obiettivo del bando che il Comune di Comiso si prepara a pubblicare: 20 mila euro di contributi per le micro e piccole imprese che decideranno di avviare una nuova attività nel cuore della città.

Contributi per il centro storico di Comiso: da dove arrivano i soldi

La misura dà attuazione al regolamento comunale sulle agevolazioni a sostegno della piccola impresa, approvato dal Consiglio comunale il 21 maggio scorso. Le risorse sono state inserite nel bilancio con una variazione votata a luglio e con l’aggiornamento del Piano esecutivo di gestione di agosto. L’obiettivo è chiaro: favorire la rivitalizzazione economica e sociale del centro storico, incoraggiare l’apertura di nuove attività imprenditoriali e sostenere il recupero dei locali rimasti vuoti.

Cosa manca ancora

Per conoscere le regole, tuttavia, bisognerà attendere il bando vero e proprio. Ancora non è stabilito quanto potrà ottenere ciascuna impresa, quali requisiti serviranno né le scadenze per presentare la domanda. Chi sta pensando di aprire un’attività tra le vie del centro, quindi, farà bene a tenere d’occhio il sito del Comune nelle prossime settimane.

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