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Chiaramonte Gulfi in lutto per Melania Cugnata, 46 anni: domani i funerali

Chiaramonte Gulfi in lutto per Melania Cugnata, 46 anni: domani i funerali

31 Ott 2026 10:20
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Chiaramonte Gulfi piange Melania Cugnata, la donna di 46 anni morta a causa di una grave malattia.

Melania era molto conosciuta a Chiaramonte Gulfi, lavorava in uno studio dentistico. Abitava nella zona storica di Chiaramonte, tra i quartieri San Vito e Ferriero. Una donna bella e determinata, dal carattere forte, che molti ricordano con affetto. La donna lottava da tempo e aveva avuto vari ricoveri ospedalieri. Anche nella malattia, non aveva mai perso il sorriso.

I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di Santa Maria di Gesù, dei Frati Minori.

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Francesca Cabibbo
Giornalista, laureata in Scienze Politiche, collabora con il Giornale di Sicilia, agenzia Ansa e il giornale on line Ragusa Oggi. Ha lavorato con la trasmissione Rai “Storie vere – Storie Italiane”. Ha lavorato nelle emittenti televisive Telecittà Val d’Ippari, 20sicilia e Videouno. Ha insegnato lingua italiana a Malta. Nel 2009 ha ricevuto il “Premio giornalistico Angelo Campo”, assegnato dal Panathlon Club di Ragusa e dalla Provincia Regionale di Ragusa.