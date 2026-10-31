Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: È scomparsa Melania Cugnata
31 Ott 2026 10:20
Chiaramonte Gulfi – È scomparsa all’età di 46 anni Melania Cugnata. Ne danno il triste annuncio la mamma, il papà, la sorella Flavia, il fratello Paolo, il cognato Nicolò, la cognata Gessica, gli zii, i cugini, gli amici e i parenti tutti.
Il corteo muoverà domenica 1° novembre 2026, alle ore 9:45, dalla casa della cara estinta in via Olivares n° 10. I funerali avranno luogo presso il Convento dei Frati Minori. Le offerte saranno devolute all’AIRC. Si dispensa dalle visite.
© Riproduzione riservata