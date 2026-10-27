Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: È scomparso Pietro De Luca
27 Ott 2026 16:36
Oggi è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il signor Pietro De Luca, di anni 94.
Ne danno il triste annuncio Maria, i figli Giovanni, Franco, Mario, Antonio, Giuseppe, Marianna e Teresa, i generi, le nuore, i nipoti, i pronipoti, il fratello, la sorella e i parenti tutti.
Il corteo in auto muoverà domani, mercoledì 28 ottobre, alle ore 15.45 dalla casa dell’estinto, in via Zama 55. I funerali avranno luogo alle ore 16 nella chiesa della Sacra Famiglia.
Si ringraziano tutti coloro che con affetto assisteranno al rito funebre. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.
Ragusa, 27 ottobre 2026 – Onoranze funebri Spata
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