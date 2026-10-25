Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: È scomparsa Biagia Vivera
25 Ott 2026 20:22
Oggi, nella fede della Resurrezione, è tornata alla Casa del Padre la signora
Biagia Vivera
vedova del maresciallo di PS Giangiuseppe Vezzuto, di anni 95
Ne danno il triste annuncio i figli Italo e Fabio, le nuore, i nipoti e i parenti tutti, che la ricordano con immutato affetto.
La salma sarà esposta nel salone della casa di riposo “Maria Schininà”, in via Madre Teresa di Calcutta 11, a Ragusa.
Le esequie saranno celebrate domani, lunedì 26 ottobre 2026, alle ore 15, nella Chiesa Madre di Chiaramonte Gulfi.
Le offerte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.
Ragusa, 25 ottobre 2026
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