Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: È scomparso Giovanni Giurdanella
26 Ott 2026 13:26
«Non piangete, io continuerò ad amarvi al di là della vita. L’amore è l’anima e l’anima non muore.»
Dopo una vita dedicata al lavoro e alla famiglia, all’età di 86 anni, è salito in Cielo il Signor Giovanni Giurdanella, fu Rosario.
Ne danno il triste annuncio la moglie Maria, i figli Rosario, la nuora Claudia, i nipoti Davide e Federica, la cognata ed i parenti tutti.
La camera ardente è allestita presso la Casa di Riposo «Il Giardino della Saggezza».
I funerali avranno luogo mercoledì 28 ottobre alle ore 10:00 nella Chiesa di San Luca.
Si ringraziano tutti coloro che vorranno partecipare per l’ultimo saluto.
Onoranze funebri San Martino – Modica
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