Necrologi: È scomparso Giovanni Giurdanella

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«Non piangete, io continuerò ad amarvi al di là della vita. L’amore è l’anima e l’anima non muore.»

Dopo una vita dedicata al lavoro e alla famiglia, all’età di 86 anni, è salito in Cielo il Signor Giovanni Giurdanella, fu Rosario.

Ne danno il triste annuncio la moglie Maria, i figli Rosario, la nuora Claudia, i nipoti Davide e Federica, la cognata ed i parenti tutti.

La camera ardente è allestita presso la Casa di Riposo «Il Giardino della Saggezza».

I funerali avranno luogo mercoledì 28 ottobre alle ore 10:00 nella Chiesa di San Luca.

Si ringraziano tutti coloro che vorranno partecipare per l’ultimo saluto.

Onoranze funebri San Martino – Modica

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