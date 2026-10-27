Ospedale di Modica, 4 milioni per tre cantieri: la Psichiatria lascia Scicli

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Il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura lascerà il Padiglione D dell’ospedale Busacca di Scicli per trasferirsi nell’area del Maggiore-Nino Baglieri di Modica. È uno dei tre interventi finanziati con i 4 milioni di euro destinati all’Asp di Ragusa, approvato nella manovra finanziaria della Regione.

Il trasferimento passa dalla ristrutturazione del piano terra del Dipartimento di salute mentale di Modica, dove nascerà il nuovo Spdc. La scelta risponderebbe all’esigenza di collocare il servizio accanto a un ospedale dotato di Pronto soccorso e Dea di primo livello, come prevedono le norme regionali di accreditamento.

Gli altri due cantieri riguardano il Padiglione B, dove saranno completati e ristrutturati i locali oggi allo stato rustico per ampliare gli spazi dell’assistenza ambulatoriale (l’Asp ha già approvato il progetto esecutivo), e l’area esterna dello stesso padiglione, con nuova viabilità, pavimentazione, percorsi pedonali sicuri e parcheggi riorganizzati per un’utenza ambulatoriale molto numerosa.

«Un risultato straordinario e fortemente voluto», commenta l’On. Ignazio Abbate, che collega gli interventi al recente potenziamento dei posti letto previsto dalla nuova rete ospedaliera regionale per Modica

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