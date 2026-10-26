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Da Ispica a Portopalo, chiude Settimane Blu: anche il ministro Musumeci nella Stanza del Mare
26 Ott 2026 19:41
Era partita da Ispica il 12 settembre e, dopo aver toccato anche Pozzallo e Modica, si è chiusa sabato 24 e domenica 25 ottobre a Portopalo di Capo Passero, dove lo Ionio incontra il Canale di Sicilia. Sette piazze in sette fine settimana, con un unico filo conduttore: il mare. Si è conclusa così “Settimane Blu”, la rassegna itinerante promossa dal GAC dei Due Mari, il Gruppo di azione locale per la pesca che riunisce i comuni costieri tra le province di Ragusa e Siracusa.
Dopo Ispica la rassegna è approdata a Pozzallo, in piazza delle Rimembranze, poi al Borgo Marinaro di Avola, a Pachino in piazza Vittorio Emanuele, a Modica in piazza Giacomo Matteotti e al Lido di Noto, prima dell’ultima tappa in via Lucio Tasca a Portopalo. In ogni piazza famiglie, bambini, giovani, pescatori e turisti hanno potuto conoscere il mare da più punti di vista: la tavola, l’arte, il cinema e perfino le immersioni virtuali.
Proprio l’esperienza virtuale ha attirato a Portopalo anche il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, l’europarlamentare Ruggero Razza e il deputato nazionale Luca Cannata. Dopo il convegno “La Sicilia porta sul Mediterraneo – Il futuro della pesca”, organizzato dall’amministrazione comunale, hanno visitato l’area espositiva e si sono fermati nella “Stanza del mare”, dove con i visori VR si esplorano i fondali di alcune aree marine protette siciliane.
Il programma ha messo insieme proiezioni di “Corti di Mare” e documentari, show cooking dedicati ai prodotti della pesca locale, incontri e convegni, oltre ai laboratori di astronomia nautica con planetario immersivo curati dall’istituto “M. Bartolo” di Pachino. In tutte le tappe spazi e laboratori sono stati riservati ai più piccoli, per trasmettere alle nuove generazioni il valore del mare, della pesca e del rispetto per l’ambiente.
Soddisfatta la presidente del GAC dei Due Mari, Rachele Rocca, che ha ringraziato le amministrazioni comunali, gli operatori, le associazioni, gli artisti e gli chef coinvolti. Per la presidente la partecipazione di comunità, famiglie e scuole conferma che il mare è «un patrimonio condiviso, fatto di tradizioni, lavoro e opportunità», e il percorso avviato con la cultura marinara e il comparto della pesca è destinato a proseguire, perché le risorse disponibili continuino a dare risultati concreti al territorio.
“Settimane Blu” è stata realizzata nell’ambito del PN FEAMPA 2021/2027 – Priorità 3, Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo del GAC dei Due Mari.
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